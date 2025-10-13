PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte lagern giftigen Müll auf Grünstreifen ab - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei und teilte mit, dass in einer Grünanlage in der Lauffener Straße im Stadtteil Mannheim-Neuostheim Müll abgelegt wurde. Vor Ort konnten die Beamten acht gefüllte sogenannte Big-Bags feststellen, die von einer bislang unbekannten Täterschaft dort abgeladen worden waren. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Müllsäcke mit asbesthaltigen Materialien befüllt.

Die Spezialistinnen und Spezialisten des Fachbereichs "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Mannheim haben die Ermittlungen bezüglich der illegalen Müllentsorgung aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

