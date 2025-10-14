PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung im Bereich Wasserturm - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen Abend gegen 19 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei. Ein Passant hatte den Notruf gewählt, da er Rauchschwaden aus einem Gebäude am Friedrichsplatz in Mannheim wahrgenommen hatte. Durch die Feuerwehr konnte daraufhin ein Brand in der Küche eines Büros lokalisiert und schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und dem Einsatz der Rettungsfahrzeuge musste der Verkehr im Bereich des Wasserturms abgeleitet werden. Dadurch kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen und Rückstaus im innerstädtischen Bereich.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand vier Personen durch eine Rauchgasintoxikation nur leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Der Sachschaden beläuft sich vorläufigen Schätzungen zu Folge auf ca. 60.000 Euro. Die Büros können aufgrund des Brandschadens derzeit jedoch noch nicht betreten werden. Ursächlich für den Brandausbruch könnte ein elektronisches Küchengerät sein. Wie dieses in Brand geraten konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die der Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt übernommen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Jens Riemenschneider
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 19:34

    POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung im Bereich Wasserturm (PM 1)

    Mannheim (ots) - Aufgrund einer massiven Rauchentwicklung kommt es derzeit zu größeren Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr im Bereich des Mannheimer Wasserturms am Friedrichsplatz. Dadurch kommt es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Über die Ursache oder mögliche verletzte Personen ist derzeit noch nichts bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Jens ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:50

    POL-MA: Mannheim: Tatverdächtiger verletzt 14-jähriges Mädchen leicht im Gesicht - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagmorgen erlitt ein 14-jähriges Mädchen leichte Verletzungen im Gesicht, nachdem eine männliche Person ihr gegenüber im Jüteborger Weg aus bislang unklarer Ursache handgreiflich wurde. Ersten Ermittlungen zufolge hat der vermutlich alkoholisierte Mann das Mädchen mit einem scharfen, jedoch nicht näher bekannten Gegenstand, oberflächlich ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:00

    POL-MA: Mannheim: Unbekannte lagern giftigen Müll auf Grünstreifen ab - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei und teilte mit, dass in einer Grünanlage in der Lauffener Straße im Stadtteil Mannheim-Neuostheim Müll abgelegt wurde. Vor Ort konnten die Beamten acht gefüllte sogenannte Big-Bags feststellen, die von einer bislang unbekannten Täterschaft dort abgeladen worden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren