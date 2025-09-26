POL-OF: Blitzermeldung

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Bitte beachten sie nachfolgende Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Osthessen. Bad Hersfeld/Hohenroda. Die Polizei Bad Hersfeld sucht nach Ghazal S. aus Hohenroda. Die 13-jährige ist seit Freitag (19.09.) vermisst. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nach aktuellem Kenntnisstand könnte die ...

