Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 40. Kalenderwoche 2025

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

29.09.2025:

Gemarkung Mainflingen, L 2310 (Wild)

30.09.2025:

Hanau, Sandeldamm (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

01.10. 2025:

Gemarkung Hanau, B 45 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

02.10.2025:

Gemarkung Dreieich, L 3317 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

03.10.2025:

Gemarkung Hanau, B45 FR Hanau, Ausbauende (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

04.10. 2025:

Gemarkung Langen; B 486 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

05.10.2025:

Gemarkung Hanau; B 45 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Offenbach, 26.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

