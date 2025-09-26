POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 40. Kalenderwoche 2025
(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Wild- und Geschwindigkeitsgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
29.09.2025:
Gemarkung Mainflingen, L 2310 (Wild)
30.09.2025:
Hanau, Sandeldamm (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
01.10. 2025:
Gemarkung Hanau, B 45 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
02.10.2025:
Gemarkung Dreieich, L 3317 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
03.10.2025:
Gemarkung Hanau, B45 FR Hanau, Ausbauende (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
04.10. 2025:
Gemarkung Langen; B 486 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
05.10.2025:
Gemarkung Hanau; B 45 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).
Offenbach, 26.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
