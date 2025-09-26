POL-OF: Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 661; Wer hat das Verkehrsschild umgefahren?; Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt: Wem gehört das Damenrad? und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 661; Wer hat das Verkehrsschild umgefahren?; Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt: Wem gehört das Damenrad?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisstenrücknahme - Langen / Neu-Isenburg / Frankfurt

(cb) Die 42-Jährige, die seit Donnerstag (18. September) vermisst wurde, konnte angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Schon wieder Farbschmierereien am Bahnhof - Neu-Isenburg

(cb) Zum wiederholten Mal stellten Mitarbeiter der Stadt Neu-Isenburg Farbschmierereien in der Flughafenstraße (einstellige Hausnummern) fest und meldeten diese der Polizei. Unbekannte hatten zwischen Donnerstag (18. September) und diesem Mittwoch verschiedene Sprüche auf die Wände des Bahnhofs Zeppelinheim geschmiert. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittler in Neu-Isenburg nehmen Hinweise unter der 06102 2902-0 entgegen.

3. Drei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 661 - Langen

(lei) Drei Verletzte und eine gut zweistündige Vollsperrung war die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der Autobahn 661 bei Langen. Zwei Autos waren dort kurz nach 7 Uhr miteinander kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war einer der beiden Wagen an der Anschlussstell Langen auf die Schnellstraße in Richtung Bad Homburg aufgefahren und hatte dann offenbar ein anderes Auto, das auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, rechts überholt. Der überholende Wagen verlor dann beim Fahrstreifenwechsel nach links die Kontrolle und schleuderte dann nach rechts in den Graben. Die beiden Insassen - ein 41-Jähriger und ein neunjähriges Kind - wurden leichtverletzt und kamen ins Krankenhaus. Die 42 Jahre alte Fahrerin des überholten Fahrzeugs erlitt einen Schock. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von schätzungsweise 20.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden (06181 9010-0).

4. Wer hat das Verkehrsschild umgefahren? - Dreieich

(cb) Ein Mitteiler wandte sich am Mittwochvormittag an die Polizei in Langen und meldete ein beschädigtes Verkehrsschild. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bis dato unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 486 aus Langen in Richtung Offenthal. Beim Einbiegen in die Straße "In der Quelle", kam dieser zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort aufgestellten Verkehrszeichen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 300 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher schließlich. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Polizeistation in Langen (Telefonnummer 06103 9030-0).

5. Brand in Wohnung - Rodgau

(me) Am Donnerstag, gegen 21:55 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei wegen einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der "Strandpromenade" (einstellige Hausnummern) alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine verrauchte und stark beschädigte Wohnung in einem oberen Geschoss des Mehrfamilienhauses vor. Aufgrund des Schadensbildes und weiterer Feststellungen vor Ort wird davon ausgegangen, dass der Brand vermutlich schon lange vor der eigentlichen Meldung entstand. Wie es zu dem Feuer und einem geschätzten Sachschaden von etwa 30.000 Euro kam, ist nun Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Offenbach. Verletzt wurde niemand. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen melden sich bitte über die Hotline (069 8098-1234).

6. Hinweise erbeten: Weißer VW zerkratzt - Hainburg

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachte ein bislang Unbekannter als dieser am Donnerstag, zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, einen weißen VW UP! mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der Kleinwagen parkte am Straßenrand der Hauptstraße (60er-Hausnummern). Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation in Seligenstadt telefonisch (Telefonnummer: 06182 8930-0) entgegen.

7. Unfallverursacher gesucht -Seligenstadt

(me) Am Mittwoch, zwischen 12 Uhr und 13 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen grauen Kompaktwagen. Sein Besitzer hatte den Seat in diesem Zeitraum in der Mörikestraße (einstellige Hausnummern) abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher den Ibiza beim Vorbeifahren touchierte. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Seligenstadt (06182 8930-0).

8. Mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt: Wem gehört das Damenrad? - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(fg) Im Rahmen eines Polizeieinsatzes stellte eine Streifenbesatzung am Donnerstagvormittag ein mutmaßlich gestohlenes Fahrrad sicher und sucht nun nach der Eigentümerin beziehungsweise dem Eigentümer. Gegen 10.30 Uhr kontrollierten Beamte einen 17-Jährigen am Mainuferweg (einstellige Hausnummern) und das mitgeführte Rad. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte das Rad zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarktes in der Dieselstraße entwendet worden sein. Das rote Damenfahrrad von Hercules wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ordnungshüter fertigen eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Hinweise zur Eigentümerin beziehungsweise zum Eigentümer werden unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt entgegengenommen.

Hinweis: Ein Bild des sichergestellten Damenrads ist der Pressemeldung beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 26.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

