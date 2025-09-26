POL-OF: Mutmaßliche Ladendiebe mit Waffen erwischt
Hanau (ots)
(lei) Drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren sind am Donnerstagabend am Hanauer Hauptbahnhof beim mutmaßlichen Ladendiebstahl ertappt worden. Die Gruppe, so der Vorwurf, hatte gegen 19 Uhr in einem Selbstbedienungsladen mehrere Lebensmittel an sich genommen und den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Zwei Ladendetektive beobachteten das Geschehen und hielten die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest.
Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 17-Jährigen eine geladene Schreckschusspistole, bei dem 15-Jährigen ein Messer. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Die Jugendlichen wurden zur Polizeiwache gebracht und später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts des Diebstahls und Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell