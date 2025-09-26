POL-OF: Kupferkabel gestohlen
Hanau (ots)
(lei) Kupferkabel und daraus bestehende Elemente haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag von einem Firmengelände in der Donaustraße entwendet. In der Zeit zwischen 18 Uhr und 7.20 Uhr drangen die Diebe auf das Gelände mit 10er-Hausnummer ein und öffneten dort gewaltsam eine Werkshalle, aus der sie anschließend ihre Beute stahlen. Diese dürfte einen geschätzten Wert von 20.000 Euro haben. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat (Telefonnummer für Hinweise: 06181 100-123).
