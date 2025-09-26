Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Ghazal aus Hohenroda?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bitte beachten sie nachfolgende Vermisstenfahndung des Polizeipräsidiums Osthessen.

Bad Hersfeld/Hohenroda. Die Polizei Bad Hersfeld sucht nach Ghazal S. aus Hohenroda. Die 13-jährige ist seit Freitag (19.09.) vermisst. Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach aktuellem Kenntnisstand könnte die Vermisste sich im Bereich Frankfurt/Main bzw. dem Rhein-Main-Gebiet aufhalten.

Ghazal S. wird wie folgt beschrieben: weiblich, 13 Jahre alt - scheinbares Alter 17 Jahre, schmale/schlanke Statur, ca. 160 cm groß, dunkle lange Haare, braune Augen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich mit einem schwarzes Top mit weitem Ausschnitt und einer kurzen schwarzen Hose bekleidet. Sie hat einen kleinen grauen Koffer mit grünem Reißverschluss bei sich.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeidirektion Bad Hersfeld 06621 932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der vermissten Schülerin ist unter dem folgendem Link angefügt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6126203.

Offenbach, 26.09.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

