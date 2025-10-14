Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 36-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge in Haft

Bild-Infos

Download

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, mindestens seit Oktober 2025 Handel mit Betäubungsmitteln und Cannabis in Mannheim und Ludwigshafen betrieben zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am 10.10.2025 durch Beamte der Bundespolizei am Willy-Brandt-Platz in Mannheim kontrolliert. Dabei führte er rund 574 Gramm Marihuana und rund 32 Gramm Kokaingemisch mit sich. Zudem wurde bei ihm eine betriebsbereite Feinwaage sowie Verpackungsmaterial aufgefunden. Er wurde zur weiteren Bearbeitung der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg überstellt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Ludwigshafen am gleichen Tag wurden weitere rund 30 Gramm Marihuana aufgefunden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringer Menge gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Er wurde am Samstag, 11.10.2025 dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell