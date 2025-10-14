Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall wirft Fragen auf - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:05 Uhr kam es auf der B36 in Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden ein 64-jähriger VW-Fahrer sowie ein 19-jähriger Seat-Fahrer leicht verletzt.

Der 19-jähriger Seat-Fahrer sowie der 64-jähriger VW-Fahrer waren auf der B36 in Richtung Mannheim unterwegs. Aus bislang noch unbekannten Gründen verloren beide Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kollidierten mit der Leitplanke. Der Seat-Fahrer kam ins Schleudern und quer über beide Fahrbahnen zum Stehen. Der VW-Fahrer konnte in einigen hundert Meter Entfernung das Auto stoppen.

Der 64-Jährige sowie der 19-Jährige mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden und kamen anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Die B36 wurde kurzzeitig vollgesperrt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell