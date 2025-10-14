Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag wurde einer Frau während ihres Besuchs auf einem Friedhof die Handtasche aus dem Auto gestohlen.

Die 59-Jährige parkte gegen 15:40 Uhr ihr Auto auf einem Parkplatz eines Friedhofs an der K 4156 im Ortsteil St. Ilgen. Als sie wenige Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine bislang unbekannte Täterschaft eine der hinteren Scheiben auf bislang unbekannte Weise zerstört hatte und die im Auto befindliche Handtasche gestohlen worden war. In der schwarz-weiß karierten Handtasche befanden sich neben ihrem Handy auch persönliche Dokumente. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist von bislang unbekanntem Wert.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell