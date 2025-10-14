PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Rohbau entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem verschlossenen Bauabteil eines Rohbaus im Stadtteil Mannheim-Käfertal.

Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil im George-Sullivan-Ring und entwendete daraus Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller im Wert von etwa 12.000 Euro. Lediglich die leeren Koffer ließen sie zurück, als sie sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernten.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:18

    POL-MA: Mannheim: Unfall verursacht Verkehrschaos

    Mannheim (ots) - Am Montag um kurz vor 14 Uhr verursachte ein Auffahrunfall auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten innerstädtischen Bereich. Ein 77-jähriger Opel-Fahrer kollidierte auf der Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Unachtsamkeit mit einem vorausfahrenden Auto, wobei glücklicherweise nur ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die Folgen auf ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:09

    POL-MA: Mannheim: Unbekannter greift 36-Jährigen mit Eisenstange an - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein unbekannter Täter griff am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt einen 36-jährigen Mann mit einer Eisenstange an. Der 36-Jährige hielt sich gegen 5.30 Uhr auf dem Murnau-Platz im Quadrat J 3 auf, als ein unbekannter Mann auf ihn zutrat und mit einer Eisenstange auf ihn einschlug. Dabei wurde der 36-Jährige am Hinterkopf, am Rücken und an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren