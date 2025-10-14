Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Rohbau entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem verschlossenen Bauabteil eines Rohbaus im Stadtteil Mannheim-Käfertal.

Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil im George-Sullivan-Ring und entwendete daraus Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller im Wert von etwa 12.000 Euro. Lediglich die leeren Koffer ließen sie zurück, als sie sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit entfernten.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell