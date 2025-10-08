Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei nimmt Einbrecherduo auf frischer Tat fest

Ratzeburg (ots)

08.10.2025 | Kreis Stormarn | 07.10.2025 - Bad Oldesloe

Der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen führte gestern Abend (07.10.2025) zur vorläufigen Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern. Diese waren nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.00 Uhr in das leerstehende Amtsgebäude der Kreisverwaltung in der Mewesstraße in Bad Oldesloe eingedrungen.

Kurz nachdem ein Zeuge über den Polizeinotruf 110 mitteilte, dass er Personen auf dem Dach des leerstehenden Gebäude beobachtete, eilten mehrere Streifenwagen in die Mewesstraße. Dort stellten die Beamten zunächst ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss fest und vernahmen auch verdächtige Geräusche vom Dach des Gebäudes.

Nach der Umstellung und bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses entdeckten die Beamten zunächst einen Mann, der unmittelbar die Flucht ergriff. Sofort nahmen die Einsatzkräfte zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den 40-jährigen Rumänen stellen und vorläufig festnehmen. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 45-jähriger Bulgare, versteckte sich im dritten Obergeschoss und wurde dort vorläufig festgenommen.

Nach dem jetzigen Ermittlungsstand drangen die Tatverdächtigen über das gewaltsam geöffnete Fenster in das Gebäude ein und begaben sich auf das Dach des Hauses. Hier sollen sie versucht haben, die Dacheindeckung aus Kupfer zu entwenden.

Beide Männer wurden nach der Festnahme dem Polizeigewahrsam in Bad Oldesloe zugeführt und erkennungsdienstlich behandelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Da nach dem 45-jährigen Bulgaren aus Hamburg wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichtes St. Georg gesucht wurde, verblieb dieser bis zur Vorführung beim Amtsgericht im Polizeigewahrsam.

