Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Wettringen (ots)

Kriminelle sind in der Zeit von Samstag (27.09.), 15.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.), 10.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise auf ein Firmengelände an der Dieselstraße gelangt. Auf dem Gelände sind drei Fahrzeuge auf dieselbe Art und Weise aufgebrochen worden: Das Schloss an der rechten Fahrzeugseite wurde beschädigt. Aus den Fahrzeugen sind diverse Werkzeuge gestohlen worden. Genaue Angaben waren zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht möglich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553-93564155 entgegen.

