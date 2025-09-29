PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Wettringen, Mehrere Fahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen

Wettringen (ots)

Kriminelle sind in der Zeit von Samstag (27.09.), 15.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.), 10.30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise auf ein Firmengelände an der Dieselstraße gelangt. Auf dem Gelände sind drei Fahrzeuge auf dieselbe Art und Weise aufgebrochen worden: Das Schloss an der rechten Fahrzeugseite wurde beschädigt. Aus den Fahrzeugen sind diverse Werkzeuge gestohlen worden. Genaue Angaben waren zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht möglich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553-93564155 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
  • 29.09.2025 – 10:11

    POL-ST: Tecklenburg, Autofahrt endet in Graben, Zwei Personen schwer verletzt

    Tecklenburg (ots) - Am Freitagabend (26.09.) gegen 21.20 Uhr hat sich am Kreisverkehr Tecklenburger Damm / Bocketaler Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 27-Jähriger und ein 26-Jähriger aus Ibbenbüren waren gemeinsam mit einem VW-Golf auf dem Tecklenburger Damm aus Ibbenbüren kommend unterwegs. Der 27-jährige Ibbenbürener verließ den dortigen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:04

    POL-ST: Ochtrup, Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Zeugen gesucht

    Ochtrup (ots) - Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 66 sind zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden, aus denen Werkzeug gestohlen wurden. Zwischen Samstag (27.09.), 13.00 Uhr und Sonntag (28.09.), 13.30 Uhr, ist ein weißer Kastenwagen der Marke Fiat gewaltsam geöffnet worden. Die Täter haben an der rechten Fahrzeugseite das Schloss beschädigt ...

    mehr
