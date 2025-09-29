PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Tecklenburg, Autofahrt endet in Graben, Zwei Personen schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Am Freitagabend (26.09.) gegen 21.20 Uhr hat sich am Kreisverkehr Tecklenburger Damm / Bocketaler Straße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 27-Jähriger und ein 26-Jähriger aus Ibbenbüren waren gemeinsam mit einem VW-Golf auf dem Tecklenburger Damm aus Ibbenbüren kommend unterwegs. Der 27-jährige Ibbenbürener verließ den dortigen Kreisverkehr in Richtung Tecklenburg und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach der Golf einen Zaun und kam im angrenzenden Bach zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend sind sie mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 8.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

