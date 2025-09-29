Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Streit im Surenburger Wald, Radfahrer und Joggerin mit Hund geraten aneinander

Rheine (ots)

Am Donnerstag (25.09.) ist eine 53-jährige Rheinenserin mit ihrem belgischen Schäferhund im Surenburger Wald joggen gewesen. Sie wurde im Wald von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert ihren Hund anzuleinen. Dies verneinte die Joggerin und es kam daraufhin zu einem Streit zwischen dem Radfahrer und der Joggerin. Der Radfahrer schrie im Laufe des Streits die Joggerin laut an und drohte ihr mit Gewalt. Die Frau ist mit ihrem Hund von dem Radfahrer weggelaufen und erstattete Anzeige. Der unbekannte Mann war auf einem grauen Herkules-Herrenrad unterwegs und wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Er ist Brillenträger und trug eine hellgrüne Cap, eine hellgrüne Jacke und eine hellgrüne Outdoorhose. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall im Surenburger Wald machen kann, wird gebeten die Polizei Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

