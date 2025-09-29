Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Gaststätte, Wandtresor gestohlen

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (27.09.) an einer Gaststätte am Campingplatz an der Herthaseestraße einer Tür auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt. Um 05.08 Uhr morgens wurde ein Alarm ausgelöst. Die Täter rissen in dem Haus einen Tresor von der Wand und stahlen diesen. In dem Tresor befand sich Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Als Verantwortliche am Tatort eintrafen, waren die Einbrecher bereits geflüchtet. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.

