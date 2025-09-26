Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Geschäft, Wandtresor gestohlen

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (25.09.),15.50 Uhr und Freitag (26.09.), 07.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft an der Pagenstraße verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge entfernten die Täter die Vorhängeschlosser an einem Eingangstor. Sie gelangten in den Verkaufsraum, indem sie eine Scheibe aus der Verankerung hoben. Die Unbekannten stahlen unter anderem einen Wandtresor. Zum Beuteschaden liegen keinen Angaben vor.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

