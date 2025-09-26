PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Geschäft, Wandtresor gestohlen

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (25.09.),15.50 Uhr und Freitag (26.09.), 07.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft an der Pagenstraße verschafft.

Ersten Erkenntnissen zufolge entfernten die Täter die Vorhängeschlosser an einem Eingangstor. Sie gelangten in den Verkaufsraum, indem sie eine Scheibe aus der Verankerung hoben. Die Unbekannten stahlen unter anderem einen Wandtresor. Zum Beuteschaden liegen keinen Angaben vor.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:34

    POL-ST: Ibbenbüren, falsche Bankmitarbeiter, Geschädigter verliert vierstelligen Eurobetrag

    Ibbenbüren (ots) - Ein 69-Jähriger aus Ibbenbüren ist Opfer eines sogenannten Phishing-Betrugs geworden. Der Mann wurde am Montag (22.09.) von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank angerufen. Der Anrufer behauptete, für die IT-Sicherheit der Bank zu arbeiten und meinte, dass es Unregelmäßigkeiten beim Konto des Geschädigten gäbe. Der 69-Jährige sollte ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:31

    POL-ST: Greven, Supermarkt-Kundin verhindert Betrug, Geschädigter kaufte Gutscheinkarten

    Greven (ots) - In einem Supermarkt in Reckenfeld an der Marienstraße hat eine Kundin am Donnerstagnachmittag (24.09.) einen Betrug verhindert. Die Frau kaufte am Nachmittag in dem Supermarkt ein, als sie auf einen älteren Mann aufmerksam wurde, der Geschenkgutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro kaufte. Da der Mann sehr nervös wirkte, sprach die Zeugin ihn ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:29

    POL-ST: Emsdetten, Auto aufgebrochen, Rucksack gestohlen

    Emsdetten (ots) - Mit einem unbekannten Gegenstand haben Kriminelle an der Dorfstraße in Hembergen, kurz vor der Ems-Brücke Pentruper Mersch, am Mittwoch (24.09.) die Seitenscheibe eines grauen BWM eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Rucksack samt Geldbörse. Die Polizeiwache in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen: Telefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren