PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, falsche Bankmitarbeiter, Geschädigter verliert vierstelligen Eurobetrag

Ibbenbüren (ots)

Ein 69-Jähriger aus Ibbenbüren ist Opfer eines sogenannten Phishing-Betrugs geworden.

Der Mann wurde am Montag (22.09.) von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank angerufen. Der Anrufer behauptete, für die IT-Sicherheit der Bank zu arbeiten und meinte, dass es Unregelmäßigkeiten beim Konto des Geschädigten gäbe. Der 69-Jährige sollte dann eine "Scheinüberweisung" tätigen, um alles überprüfen zu können.

Das Telefonat dauerte längere Zeit, auch sprachen mehrere angebliche Bankmitarbeiter mit dem Ibbenbürener. Sie konnten den Geschädigten trotz seiner Bedenken so manipulieren, dass er dem Anruf Glauben schenkte. Er überwies den geforderten Betrag in hoher vierstelliger Höhe. Anschließend wurde er noch mehrfach angerufen. Immer wieder behaupteten die Anrufer, die Überprüfung würde noch laufen.

Schließlich hörte er nichts mehr von den falschen Bankmitarbeitern. Am Donnerstag (25.09.) erkundigte er sich bei der Hausbank nach dem Vorgang. Dann flog der Betrug auf.

Immer wieder geben sich Kriminelle als Bankmitarbeiter aus, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Dazu können die Täter auch die Rufnummer fälschen, so dass die echte Telefonnummer der jeweiligen Bank angezeigt wird.

Die Polizei warnt vor diesen Anrufen. Niemals fordert ein Bankmitarbeiter dazu auf, Geld zu überweisen! Legen Sie in diesem Fall einfach auf! Dadurch entsteht für Sie kein Nachteil! So schützen Sie sich und Ihr Geld vor Betrug! Warnen Sie auch Ihre Verwandten und Freunde vor dieser Masche!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:31

    POL-ST: Greven, Supermarkt-Kundin verhindert Betrug, Geschädigter kaufte Gutscheinkarten

    Greven (ots) - In einem Supermarkt in Reckenfeld an der Marienstraße hat eine Kundin am Donnerstagnachmittag (24.09.) einen Betrug verhindert. Die Frau kaufte am Nachmittag in dem Supermarkt ein, als sie auf einen älteren Mann aufmerksam wurde, der Geschenkgutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro kaufte. Da der Mann sehr nervös wirkte, sprach die Zeugin ihn ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:29

    POL-ST: Emsdetten, Auto aufgebrochen, Rucksack gestohlen

    Emsdetten (ots) - Mit einem unbekannten Gegenstand haben Kriminelle an der Dorfstraße in Hembergen, kurz vor der Ems-Brücke Pentruper Mersch, am Mittwoch (24.09.) die Seitenscheibe eines grauen BWM eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Rucksack samt Geldbörse. Die Polizeiwache in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen: Telefon ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:18

    POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall in Hollich, zwei Verletzte

    Steinfurt (ots) - Am Donnerstagmorgen (25.09.) ist es in Steinfurt-Hollich, an der Kreuzung Reckerstiege mit einem Wirtschaftsweg nördlich des Stragenkuhlenwegs, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Die 50-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem schwarzen Skoda um 08.30 Uhr die Reckerstiege in Richtung Tecklenburger Straße. An der Kreuzung mit dem Wirtschaftsweg übersah sie den von rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren