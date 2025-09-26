Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Auto aufgebrochen, Rucksack gestohlen

Emsdetten (ots)

Mit einem unbekannten Gegenstand haben Kriminelle an der Dorfstraße in Hembergen, kurz vor der Ems-Brücke Pentruper Mersch, am Mittwoch (24.09.) die Seitenscheibe eines grauen BWM eingeschlagen.

Die Tat ereignete sich zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter einen Rucksack samt Geldbörse. Die Polizeiwache in Greven nimmt Hinweise von Zeugen entgegen: Telefon 05271/928-4455.

