Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Eigentümer gesucht, Fahrrad sichergestellt

  • Bild-Infos
  • Download

Hörstel (ots)

Mitte September ist im Rahmen eines Einsatzes an einem Fahrradständer an der Westfalenstraße, Höhe der Gesamtschule, ein schwarzes Mountainbike sichergestellt worden. Dieses Fahrrad stammt vermutlich aus einem Diebstahl. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und konnte bislang keinen rechtmäßigen Eigentümer feststellen. Wer Angaben zu dem Fahrrad machen kann, wird gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

