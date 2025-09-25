POL-ST: Hörstel, Eigentümer gesucht, Fahrrad sichergestellt

Recke (ots) - In der Zeit von Dienstag (23.09.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 07.00 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Diekmannstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster an der Hausrückseite auf, um hineinzugelangen. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminellen stahlen Bargeld und ein Auto. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes GLC in Silber mit ...

