Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Auto bei Einbruch gestohlen, Zeugen gesucht

Recke (ots)

In der Zeit von Dienstag (23.09.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 07.00 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Diekmannstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster an der Hausrückseite auf, um hineinzugelangen. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminellen stahlen Bargeld und ein Auto. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes GLC in Silber mit dem amtlichen Kennzeichen TE-AS 2222. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell