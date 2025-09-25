PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Emsdetten, Seitenscheibe an Auto eingeschlagen, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (24.9.) zwischen 09.00 und 10.30 Uhr ist an der Dorfstraße an einem grauen BMW die Seitenscheibe eingeschlagen worden. Der oder die Täter stahlen aus dem Auto eine Handtasche mit Wertsachen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter 02572/9306-4415 bei der Polizei Emsdetten zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal daraufhin, nie Wertgegenstände oder Taschen in Fahrzeugen liegen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

