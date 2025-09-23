Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person, Zeugen gesucht

Wettringen (ots)

Am Sonntag (21.09.) gegen 20.15 Uhr ist es an der Kirchstraße in Höhe des dortigen Discounters zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 16- Jährige aus Wettringen war mit ihrem E-Scooter auf der Kirchstraße in Richtung Hügelstraße unterwegs. Zeitgleich ist ein unbekannter PKW vom Discounter-Parkplatz auf die Kirchstraße abgebogen. Beim Abbiegevorgang ist es zur Kollision zwischen der 16-Jährigen auf ihrem E-Scooter und dem unbekannten Fahrzeug gekommen. Die Jugendliche verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des unbekannten Autos entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Angaben und Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553/9356-4155 entgegen.

