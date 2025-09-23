PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person, Zeugen gesucht

Wettringen (ots)

Am Sonntag (21.09.) gegen 20.15 Uhr ist es an der Kirchstraße in Höhe des dortigen Discounters zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 16- Jährige aus Wettringen war mit ihrem E-Scooter auf der Kirchstraße in Richtung Hügelstraße unterwegs. Zeitgleich ist ein unbekannter PKW vom Discounter-Parkplatz auf die Kirchstraße abgebogen. Beim Abbiegevorgang ist es zur Kollision zwischen der 16-Jährigen auf ihrem E-Scooter und dem unbekannten Fahrzeug gekommen. Die Jugendliche verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Der Fahrer des unbekannten Autos entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Angaben und Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553/9356-4155 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 13:56

    POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Wohnhaus, Schmuck und Uhren gestohlen

    Tecklenburg (ots) - An der Samlandstraße haben Kriminelle die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses ausgenutzt und sind in das Haus eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (13.09.), 09.00 Uhr und Sonntag (21.09.), 01.30 Uhr. Als die Bewohner zum Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Räume durchsucht worden waren. Mehrere Schubladen ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:55

    POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus, Schmuck und Bargeld gestohlen

    Rheine (ots) - An der Birkenallee in Schotthock, nahe der Dorfstraße, haben sich Kriminelle gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (19.9.), 12.00 Uhr und Samstag (20.09.), 12.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Die Täter durchsuchten mehrere ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 13:50

    POL-ST: Rheine, Auto aufgebrochen, Scheibe eingeschlagen

    Rheine (ots) - An einem Auto, das an der Windhoffstraße abgestellt war, haben unbekannte Täter die Scheibe hinten links eingeschlagen. Der graue VW Golf parkte am Freitag (19.09.) zwischen 01.30 Uhr und 13.30 Uhr an der Straße. Als der Geschädigte am Mittag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Entwendet wurde aus dem Wagen offenbar nichts. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren