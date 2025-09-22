Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Wohnhaus, Schmuck und Uhren gestohlen

Tecklenburg (ots)

An der Samlandstraße haben Kriminelle die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses ausgenutzt und sind in das Haus eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (13.09.), 09.00 Uhr und Sonntag (21.09.), 01.30 Uhr.

Als die Bewohner zum Haus zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Räume durchsucht worden waren. Mehrere Schubladen standen offen. Die Täter hatten offenbar eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren so ins Haus gelangt. Sie stahlen Schmuck und zwei Uhren. Angaben zum Wert liegen nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Wohnungseinbruch. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lengerich entgegen: Telefon 05481/9337-4515.

