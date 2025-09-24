Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall auf der B54, eine Person schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Auf der Wettringer Straße, in Höhe der Auffahrt zur B54, hat sich am Mittwochmorgen (24.09.) gegen 07.10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Münster fuhr mit einem roten Citroën aus Richtung Wettringen kommend auf der Wettringer Straße. Dann wollte er die Auffahrt auf die B54 nehmen, um in Fahrtrichtung Gronau zu fahren. Er bog links ab.

Auf der Gegenfahrbahn war zeitglich eine 27-jährige Autofahrerin aus Altenberge unterwegs. Sie fuhr in einem schwarzen Audi. Der 44-Jährige übersah das entgegenkommende Auto offenbar. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Der Fahrer aus Münster und die Fahrerin aus Altenberge blieben unverletzt. Im Citroën saß noch ein 42-jähriger Beifahrer aus Bocholt. Dieser wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Wettringer Straße musste im Unfallbereich bis etwa 08.50 Uhr gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Beide Autos wurden abgeschleppt. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

