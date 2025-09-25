Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbrecher stehlen Werkzeug, Im Ortsteil Gravenhorst

Hörstel (ots)

Einbrecher haben in Gravenhorst an der Waldstraße ein auf Kipp stehendes Fenster an einem Haus aufgebrochen. In der Zeit von Dienstag (23.09.), 15.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 15.50 Uhr sind die Unbekannten in das Haus eingedrungen. Bislang konnte festgestellt werden, dass eine unbekannte Anzahl an Werkzeugen und Baumaschinen fehlt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell