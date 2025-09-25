PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Hörstel, Einbrecher stehlen Werkzeug, Im Ortsteil Gravenhorst

Hörstel (ots)

Einbrecher haben in Gravenhorst an der Waldstraße ein auf Kipp stehendes Fenster an einem Haus aufgebrochen. In der Zeit von Dienstag (23.09.), 15.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 15.50 Uhr sind die Unbekannten in das Haus eingedrungen. Bislang konnte festgestellt werden, dass eine unbekannte Anzahl an Werkzeugen und Baumaschinen fehlt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu diesem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, die Polizei in Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
