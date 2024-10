Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr kam kaum zur Ruhe: 10 Einsätze in 24 Stunden - Feuerwehr nachts im Dauereinsatz - Tagsüber primär mit Ölspuren beschäftigt.

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke war den ganzen Mittwoch über und insbesondere in der Nacht zu Donnerstag stark gefordert. In 24 Stunden wurden immerhin 10 Einsatzstellen (!) abgearbeitet. Tagsüber waren die Kräfte primär mit Ölspuren beschäftigt.

Los ging es um 7:49 Uhr in der Nierfeldstraße. Es wurde festgestellt, dass es sich um ein privates Betriebsgelände handelte. Der Eigentümer wurde im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht aufgefordert ein Reinigungsunternehmen zu beauftragen.

Eine weitere Ölspur wurde von der Straße "Zur alten Schule" um 12:19 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen war die Straße sowie die Straße "Im Grund" erheblich mit Rohöl verunreinigt. Ebenfalls zwei Hauseinfahret, eine davon unbefestigt. Der ehrliche Verursacher hatte sich bei der Feuerwehr gemeldet. Er wurde durch ein Navigationsgerät über einen unbefestigten Feldweg geschickt und hatte sich wohl dort die Ölwanne aufgerissen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf. Der Einsatzführungsdienst rückte nach und kontaktierte die Unteren Wasserbehörde. Die Straßenfläche wurde dann durch ein externes Reinigungsunternehmen gereinigt. Einsatzende um 14 Uhr. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Ein Tier in Notlage wurde um 15 Uhr vom Mühlen Center gemeldet. Die Katze war wohlauf und flüchtete vor den eintreffenden Einsatzkräften.

Öl auf dem Gewässer wurde um 16 Uhr vom Harkortsee gemeldet. Die Feuerwehr erkundete vom Wehr Stiftsmühle das Gewässer. Es wurde nichts festgestellt. Die Hagener Kollegen wurden in Kenntnis gesetzt.

Eine weitere Ölspur wurde um 17:04 Uhr aus der Straße "In den Höfen" gemeldet. Hier wurden kleinere Flecken bearbeitet und neutralisiert.

Weiter ging es um 18:21 Uhr mit einem Brandmeldealarm bei einem chemischen Industrieunternehmen in der Wetterstraße. Vor Ort konnte nach eingehender Erkundung nichts festgestellt werden.

Ein umgestürzter Baum wurde mitten in der Nacht um 1:06 Uhr aus der Straße Am Semberg gemeldet. Hier war auf 2 Meter Höhe eine Birke in eine Hecke umgestürzt. Die Feuerwehr, die mit Löschfahrzeug und Drehleiter ausgerückt war, nahm eine Motorsäge vor und zerkleinerte den Baum.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde um 1:30 Uhr direkt im Anschluss aus dem Heimweg gemeldet. Die Wohnung konnte über eine Steckleiter erreicht werden und die Eingangstür wurde für den Rettungsdienst geöffnet. Die Einsatzstelle wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Während des laufenden Einsatzes am Heimweg erreichte um 1:43 Uhr der nächste Einsatz die Feuerwehr: Ein Brandmeldealarm in einer Unterkunft für minderjährige Personen an der Wittbräucker Straße. Dort hatte nach eingehender Erkundung die Brandmeldeanlage ohne erkennbaren Grund angeschlagen. Ein Löschzug war hier parallel im Einsatz.

Der Schlaf blieb den Kameraden vergönnt: Eine weitere hilflose Person wurde abermals um 3:30 Uhr aus dem Heimweg gemeldet. Wiederum wurden die Kräfte alarmiert. Es handelte sich um die gleiche Einsatzadresse wie zuvor. Bei Eintreffen war die Türe bereits durch einen Zweitschlüssel geöffnet. Der Einsatz wurde abgebrochen.

