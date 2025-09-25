PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., BMW gestohlen, bei Probefahrt

Steinfurt (ots)

An der Gantenstraße in Borghorst ist am Mittwochvormittag (24.09.) ein Auto gestohlen worden. Der Geschädigte wollte seinen BMW verkaufen und traf sich mit einem potenziellen Käufer zu einer Probefahrt. Während der gemeinsamen Fahrt machten die beiden gegen 09.45 Uhr einen kurzen Stopp an dem Einkaufscenter an der Gantenstraße. Der Geschädigte verließ den Wagen für kurze Zeit, um etwas zu erledigen. Diesen Moment nutzte der Unbekannte aus und fuhr davon. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen ST-SF18. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er war komplett schwarz gekleidet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Autos oder zum unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 09:53

    POL-ST: Recke, Auto bei Einbruch gestohlen, Zeugen gesucht

    Recke (ots) - In der Zeit von Dienstag (23.09.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 07.00 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Diekmannstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster an der Hausrückseite auf, um hineinzugelangen. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminellen stahlen Bargeld und ein Auto. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes GLC in Silber mit ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:51

    POL-ST: Hörstel, Einbrecher stehlen Werkzeug, Im Ortsteil Gravenhorst

    Hörstel (ots) - Einbrecher haben in Gravenhorst an der Waldstraße ein auf Kipp stehendes Fenster an einem Haus aufgebrochen. In der Zeit von Dienstag (23.09.), 15.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 15.50 Uhr sind die Unbekannten in das Haus eingedrungen. Bislang konnte festgestellt werden, dass eine unbekannte Anzahl an Werkzeugen und Baumaschinen fehlt. Die Polizei hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren