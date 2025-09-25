Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., BMW gestohlen, bei Probefahrt

Steinfurt (ots)

An der Gantenstraße in Borghorst ist am Mittwochvormittag (24.09.) ein Auto gestohlen worden. Der Geschädigte wollte seinen BMW verkaufen und traf sich mit einem potenziellen Käufer zu einer Probefahrt. Während der gemeinsamen Fahrt machten die beiden gegen 09.45 Uhr einen kurzen Stopp an dem Einkaufscenter an der Gantenstraße. Der Geschädigte verließ den Wagen für kurze Zeit, um etwas zu erledigen. Diesen Moment nutzte der Unbekannte aus und fuhr davon. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen 3er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen ST-SF18. Der Wert liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank. Er war komplett schwarz gekleidet. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Autos oder zum unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

