POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall in Hollich, zwei Verletzte

Am Donnerstagmorgen (25.09.) ist es in Steinfurt-Hollich, an der Kreuzung Reckerstiege mit einem Wirtschaftsweg nördlich des Stragenkuhlenwegs, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Die 50-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem schwarzen Skoda um 08.30 Uhr die Reckerstiege in Richtung Tecklenburger Straße. An der Kreuzung mit dem Wirtschaftsweg übersah sie den von rechts kommenden 47-jährigen Mann aus Burgsteinfurt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision drehte sich der schwarze Mercedes des Steinfurters, stieß gegen ein Verkehrsschild und kam zum Stehen. Die Frau aus Rheine kam mit ihrem Skoda auf einem Feld links neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch die Beschädigungen an den Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, die untere Wasserbehörde erschien vor Ort.

