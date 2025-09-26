PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall in Hollich, zwei Verletzte

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.09.) ist es in Steinfurt-Hollich, an der Kreuzung Reckerstiege mit einem Wirtschaftsweg nördlich des Stragenkuhlenwegs, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Die 50-jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem schwarzen Skoda um 08.30 Uhr die Reckerstiege in Richtung Tecklenburger Straße. An der Kreuzung mit dem Wirtschaftsweg übersah sie den von rechts kommenden 47-jährigen Mann aus Burgsteinfurt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch die Kollision drehte sich der schwarze Mercedes des Steinfurters, stieß gegen ein Verkehrsschild und kam zum Stehen. Die Frau aus Rheine kam mit ihrem Skoda auf einem Feld links neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch die Beschädigungen an den Fahrzeugen traten Betriebsstoffe aus, die untere Wasserbehörde erschien vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 11:26

    POL-ST: Steinfurt-Bo., BMW gestohlen, bei Probefahrt

    Steinfurt (ots) - An der Gantenstraße in Borghorst ist am Mittwochvormittag (24.09.) ein Auto gestohlen worden. Der Geschädigte wollte seinen BMW verkaufen und traf sich mit einem potenziellen Käufer zu einer Probefahrt. Während der gemeinsamen Fahrt machten die beiden gegen 09.45 Uhr einen kurzen Stopp an dem Einkaufscenter an der Gantenstraße. Der Geschädigte verließ den Wagen für kurze Zeit, um etwas zu ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:53

    POL-ST: Recke, Auto bei Einbruch gestohlen, Zeugen gesucht

    Recke (ots) - In der Zeit von Dienstag (23.09.), 23.00 Uhr bis Mittwoch (24.09.), 07.00 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Diekmannstraße eingebrochen. Die Diebe hebelten ein Fenster an der Hausrückseite auf, um hineinzugelangen. Im Erdgeschoss wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminellen stahlen Bargeld und ein Auto. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mercedes GLC in Silber mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren