Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht. Verkehrsunfallflucht in Hilders.

Fulda (ots)

Die Polizeistation Hilders bittet um sachdienliche Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallzeitraum reicht vom Donnerstag (05.06.) 09 Uhr bis zum Freitag um 15 Uhr. Als Unfallörtlichkeiten kommen zum einen die Torgartenstraße in Tann (Rhön), als auch der Lidl-Parkplatz in Hilders, In der Aue in Betracht. Beschädigt wurde ein schwarzer Mercedes Benz C43, Zeugen, welche Hinweise geben oder Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681/9612-0 mit der Polizeistation Hilders oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

