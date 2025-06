Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen in Fulda, 1 leichtverletzter Fahrer

Fulda (ots)

Fulda. Mindestens 15500 EUR Sachschaden und eine leichtverletzte Person sind das Resultat eines Auffahrunfalles in Fulda, Karl-Storch-Straße am Freitag (06.06.) gegen 12 Uhr. Ein 37-jähriger Mann aus Hosenfeld mit einem Pkw VW, eine 38-jährige Frau aus Eichenzell mit einem Pkw Opel und eine 33-jährige Frau aus Bad Brückenau mit einem Pkw Renault befuhren in genannter Reihenfolge den Abbiegestreifen der Karl-Storch-Straße, um nach rechts in die Frankfurter Str. einzubiegen. Bei stockendem Verkehr bremste der VW-Fahrer sein Fahrzeug ab und die hinter ihm fahrende Opel Fahrerin ebenfalls. Die Renault Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser gegen den VW und auf eine Verkehrsinsel geschoben. Hierbei verletzte sich die Verursacherin leicht. Alle drei Fahrzeuge, sowie die Verkehrsinsel wurden beschädigt.

