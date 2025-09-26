Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Supermarkt-Kundin verhindert Betrug, Geschädigter kaufte Gutscheinkarten

Greven (ots)

In einem Supermarkt in Reckenfeld an der Marienstraße hat eine Kundin am Donnerstagnachmittag (24.09.) einen Betrug verhindert.

Die Frau kaufte am Nachmittag in dem Supermarkt ein, als sie auf einen älteren Mann aufmerksam wurde, der Geschenkgutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro kaufte. Da der Mann sehr nervös wirkte, sprach die Zeugin ihn an.

Wie sich herausstellte, hatte der Senior mehrere Anrufe von Unbekannten erhalten. Diese hatten behauptet, er habe bei einem Gewinnspiel - an einem solchen hatte er tatsächlich vor einigen Monaten teilgenommen - gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er Geschenkgutscheinkarten kaufen und die Codes weitergeben.

Am Telefon wurde dem Senior mit Strafen gedroht, falls er dies nicht umsetzen sollte. Daher hatte der Geschädigte bereits zweimal Codes im Wert eines hohen dreistelligen Eurobetrags an die Betrüger übermittelt. Als er auf die aufmerksame Kundin traf, wollte er gerade zum dritten Mal Karten erwerben. Im Gespräch mit der Kundin wurde ihm dann der Betrug bewusst - die Polizei wurde verständigt.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche des falschen Gewinnversprechens. Bei seriösen Gewinnspielen werden die Teilnehmer niemals aufgefordert, Geld zu überweisen oder Gutscheincodes zu übermittelt, um an ihren Gewinn zu gelangen. Dabei handelt es sich immer um Betrug!

Die Anrufer können sehr manipulativ argumentieren oder sie treten mitunter aggressiv und drohend auf. Betroffene sollten sich gar nicht erst in ein Gespräch verwickeln lassen. Die beste Lösung: einfach auflegen! Und dann Hilfe holen - bei guten Bekannten, Verwandten oder direkt bei der Polizei!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell