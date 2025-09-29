PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt
POL-ST: Greven-Reckenfeld, Kollision zwischen zwei Autos, Insgesamt fünf Verletzte

Greven (ots)

Freitagabend (26.09.) gegen kurz vor 23.00 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Robert-Bosch-Straße Ecke Gutenbergstraße gekommen. Ein 31-jähriger Mann aus Greven fuhr mit seinem VW Cabrio die Gutenbergstraße in Richtung Robert-Bosch-Straße. In dem Cabrio saß neben dem 31-Jährigen eine 18-Jährige aus Emsdetten. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Volvo die Robert-Bosch-Straße in Richtung Reckenfelder Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 31-Jährige ungebremst von der Gutenbergstraße auf die Robert-Bosch-Straße, wo er mit dem Volvo kollidierte. Der Junge Mann aus Greven wurde dabei schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. Der 53-Jährige aus Emsdetten und seine zwei Beifahrer (ein 21-Jähriger aus Emsdetten und eine 19-Jährige aus Greven) sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Alle Verletzten sind mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 40.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

