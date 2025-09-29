Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Körperverletzungen auf privater Feierlichkeit, Polizei beruhigt die Lage, mehrere Leichtverletzte

Ochtrup (ots)

Am Sonntag (28.09.) ist es bei einer privaten Feierlichkeit an der Piusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Festteilnehmern gekommen.

Zunächst gerieten am späten Nachmittag gegen 16.45 Uhr zwei männliche Personen in Streit. Daraus entwickelte sich eine größere Auseinandersetzung zwischen einer bisher noch unbekannten Zahl an Beteiligten. Es kam zu Körperverletzungsdelikten.

Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten rückten mit starken Kräften an und konnten die Situation schließlich beruhigen. Gegen eine größere Personenzahl wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde angefordert. Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es keine Schwerverletzten.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Neben Polizeikräften der Kreispolizei waren auch Kräfte aus umliegenden Polizeibehörden im Einsatz. Ob es zu weiteren Straftaten kam, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Diese dauern weiter an.

