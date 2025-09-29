PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Körperverletzungen auf privater Feierlichkeit, Polizei beruhigt die Lage, mehrere Leichtverletzte

Ochtrup (ots)

Am Sonntag (28.09.) ist es bei einer privaten Feierlichkeit an der Piusstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Festteilnehmern gekommen.

Zunächst gerieten am späten Nachmittag gegen 16.45 Uhr zwei männliche Personen in Streit. Daraus entwickelte sich eine größere Auseinandersetzung zwischen einer bisher noch unbekannten Zahl an Beteiligten. Es kam zu Körperverletzungsdelikten.

Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten rückten mit starken Kräften an und konnten die Situation schließlich beruhigen. Gegen eine größere Personenzahl wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde angefordert. Nach aktuellem Ermittlungsstand gab es keine Schwerverletzten.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Neben Polizeikräften der Kreispolizei waren auch Kräfte aus umliegenden Polizeibehörden im Einsatz. Ob es zu weiteren Straftaten kam, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Diese dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:57

    POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Geschäft, Wandtresor gestohlen

    Tecklenburg (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Donnerstag (25.09.),15.50 Uhr und Freitag (26.09.), 07.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Ladengeschäft an der Pagenstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge entfernten die Täter die Vorhängeschlosser an einem Eingangstor. Sie gelangten in den Verkaufsraum, indem sie eine Scheibe aus der Verankerung hoben. Die Unbekannten stahlen unter anderem ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:34

    POL-ST: Ibbenbüren, falsche Bankmitarbeiter, Geschädigter verliert vierstelligen Eurobetrag

    Ibbenbüren (ots) - Ein 69-Jähriger aus Ibbenbüren ist Opfer eines sogenannten Phishing-Betrugs geworden. Der Mann wurde am Montag (22.09.) von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank angerufen. Der Anrufer behauptete, für die IT-Sicherheit der Bank zu arbeiten und meinte, dass es Unregelmäßigkeiten beim Konto des Geschädigten gäbe. Der 69-Jährige sollte ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:31

    POL-ST: Greven, Supermarkt-Kundin verhindert Betrug, Geschädigter kaufte Gutscheinkarten

    Greven (ots) - In einem Supermarkt in Reckenfeld an der Marienstraße hat eine Kundin am Donnerstagnachmittag (24.09.) einen Betrug verhindert. Die Frau kaufte am Nachmittag in dem Supermarkt ein, als sie auf einen älteren Mann aufmerksam wurde, der Geschenkgutscheinkarten im Wert von mehreren hundert Euro kaufte. Da der Mann sehr nervös wirkte, sprach die Zeugin ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren