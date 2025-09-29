PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Ochtrup, Zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 66 sind zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden, aus denen Werkzeug gestohlen wurden. Zwischen Samstag (27.09.), 13.00 Uhr und Sonntag (28.09.), 13.30 Uhr, ist ein weißer Kastenwagen der Marke Fiat gewaltsam geöffnet worden. Die Täter haben an der rechten Fahrzeugseite das Schloss beschädigt und konnten es so öffnen. Aus dem Fahrzeug sind diverse Werkzeuge, unter anderem eine Tischkreissäge, eine Bohrmaschine, ein Multimaster und eine Stichsäge im niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen worden. Ebenfalls zwischen Samstag (27.09.), 16.00 Uhr und Sonntag (28.09.), 13.30 Uhr, war ein weißer Kastenwagen der Marke Citroen auf dem Parkplatz abgestellt. Auch hier ist das Schloss auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden, um hineinzugelangen. Gestohlen wurden ebenfalls Werkzeuge, unter anderem Akkuschrauber und Bohrmaschinen der Firma Makita im mittleren vierstelligen Bereich. Das Diebesgut konnte hier noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ochtrup unter 02553-93564155 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

