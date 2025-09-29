POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Gaststätte, Bargeld gestohlen
Neuenkirchen (ots)
Unbekannte Täter sind am Samstag (27.09.) zwischen 02.00 Uhr und 09.50 Uhr in eine Gaststätte an der Marktstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einem Wintergarten. Dort wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Einbrecher gelangten in den Schankraum und entwendeten mehrere Spardosen und Bargeld. Angaben zur Höhe des Beuteschadens liegen nicht vor. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Einbruch entgegen, bei der Wache in Rheine unter 05971/938-4215.
