BPOLD FRA: Feierliche Vereidigung von 81 neuen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (ots)

Am heutigen 16. September 2025 haben 81 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt im Beisein von zahlreichen Gästen und Vorgesetzten Ihren Diensteid auf das Grundgesetz abgelegt. Gäste und Redner, unter Ihnen der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori, fanden Worte der Anerkennung, aber auch der Mahnung für die künftige Aufgabe.

Vereidigt wurden 54 Polizeimeisterinnen und Polizeimeister, 24 Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare sowie drei Verwaltungsbeamtinnen. Die jungen Frauen und Männer versehen bereits seit Anfang September ihren Dienst bei der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main.

An dem feierlichen Akt nahmen neben dem hessischen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori, unter anderem Vertreter der Stadt Frankfurt, der hessischen Polizei, des Verwaltungsgerichts Frankfurt und des Flughafenbetreibers sowie Führungskräfte der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main teil.

Kerstin Kohlmetz, Präsidentin der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main und Gastgeberin der Veranstaltung, erinnerte in Ihrer Rede daran, dass es heutzutage alles andere als selbstverständlich ist, den Polizeiberuf zu wählen. "In einer Welt, die sich ständig verändert, in der Unsicherheit, Konflikte und Spannungen oft näher sind als gedacht, haben Sie Ja gesagt - zu Schutz, zu Ordnung, zu Sicherheit." Darüber hinaus gab die Präsidentin den neuen Kolleginnen und Kollegen eine wichtige Nachricht mit auf den Weg: "Mit Geduld und Einfühlungsvermögen bauen Sie Brücken, wo Worte oft nicht ausreichen. Sie sind weit mehr als Ordnungshüter - Sie sind Garant von Sicherheit, Respekt und Menschlichkeit."

Auch Wirtschaftsminister Mansoori zollte den jungen Kolleginnen und Kollegen Respekt für ihre Berufswahl und die Einsatzbereitschaft, an diesem zentralen Ort für Sicherheit und Ordnung zu sorgen: "Der Flughafen Frankfurt, als einer der größten internationalen Verkehrsknotenpunkte, ist nicht nur unser Tor zur Welt und wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch ein zentraler Ort für die Sicherheit Deutschlands. Ohne die unermüdliche Arbeit der Bundespolizistinnen und Bundespolizisten wären die reibungslosen Abläufe hier nicht so möglich. Ihre Arbeit für die Sicherheit an diesem Ort verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, die wir heute vereidigen, viel Erfolg und Kraft bei ihrer zukünftigen Arbeit."

Das Bundespolizeiorchester Hannover sorgte gemeinsam mit Solistin Nicole Jukic für die musikalische Begleitung der feierlichen Vereidigung. Die Bundesbereitschaftspolizei stellte mit ihrer mobilen Einsatzküche das leibliche Wohl von Mitarbeitenden und Gästen sicher.

Für die aus dem gesamten Bundesgebiet stammenden Beamtinnen und Beamten bietet der Frankfurter Flughafen einen vielfältigen und interessanten Einsatzbereich mit internationalem Publikum. Die jungen Bundespolizisten haben komplexe und schnelle polizeiliche Entscheidungen zu treffen. Diese erfordern nicht nur ausgeprägtes Fachwissen, sondern auch ein hohes Maß an sozialer und interkultureller Kompetenz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell