POL-OL: ++Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bus und 12jährigem Kind in Rastede/Wahnbek++

Oldenburg (ots)

Heute um 14.00 Uhr kam es in der Schulstraße in Rastede, Ortsteil Wahnbek, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem 12jährigen Kind. Das Kind nutzte dabei verbotswidrig einen eScooter und kam anschließend schwerletzt in ein Oldenburger Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen leichten Schock, die Fahrgäste blieben unverletzt. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Schulstraße kurzfristig gesperrt.

