Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich auf der Bremer Heerstraße in Oldenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr gegen 18:00 Uhr mit seinem Ford die Bremer Heerstraße stadtauswärts. Im Bereich der Einmündung zum Gasweg bog er nach links ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 27-jährigen Radfahrerin, die den Radweg der Bremer Heerstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad.

Die 27-jährige Oldenburgerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 58-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.(1141211)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell