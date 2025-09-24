Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Oldenburg (ots)
Am gestrigen Abend ereignete sich auf der Bremer Heerstraße in Oldenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde.
Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr gegen 18:00 Uhr mit seinem Ford die Bremer Heerstraße stadtauswärts. Im Bereich der Einmündung zum Gasweg bog er nach links ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 27-jährigen Radfahrerin, die den Radweg der Bremer Heerstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad.
Die 27-jährige Oldenburgerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Gegen den 58-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.(1141211)
