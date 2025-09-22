PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Unbekannte Personen sprechen Kinder in Metjendorf an - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Samstag (20. September 2025) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Vorfall auf einem Spielplatz in der Straße Am Fliegerhorst in Metjendorf, Gemeinde Wiefelstede.

Nach Angaben von zwei Kindern hielten sich diese dort auf, als sie einen weißen Kastenwagen bemerkten. Aus diesem sei eine bislang unbekannte Frau ausgestiegen, die den Kindern angeboten habe, ihnen Hundewelpen zu zeigen. Im Fahrzeug habe sich zudem ein Mann befunden, der ebenfalls das Auto verlassen habe.

Beide Personen werden von den Kindern als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Sie seien dunkel gekleidet gewesen sein. Die Kinder reagierten umsichtig, verließen sofort den Spielplatz und vertrauten sich ihren Eltern an. Die Polizei konnte die Kinder zwischenzeitlich befragen. Der Hintergrund des Geschehens ist derzeit unklar.

Zeugen, die am Samstag im Bereich Metjendorf / Am Fliegerhorst Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen weißen Kastenwagen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403-927115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei wird den Bereich in den kommenden Tagen verstärkt im Blick behalten.(1127732)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
