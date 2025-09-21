Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbrüche im Stadtnorden++

Oldenburg (ots)

++Einbrüche im Stadtnorden++ In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Ahlersweg in Bürgerfelde zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchsdelikt. In beiden Fällen wurde ein Fenster angegriffen, wobei die Täter in einem Fall so Zugang zum Einfamilienhaus bekamen. Die Täter nahmen unter anderem drei angebrochene Flaschen Whiskey mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Umgebung. Sollten Sie ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, können Sie diese bei der Polizei unter 0441/790-4115 mitteilen.

