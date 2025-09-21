PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: +++ Westerstede: zwei Einbrüche im Stadtgebiet, Optiker und Restaurant betroffen +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagmorgen (21.09.2025) verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über ein Fenster Zugang zu einem Optikergeschäft im Famila-Einkaufszentrum Westerstede.

Vermutlich durch die Alarmanlage gestört, verließen die Täter das Objekt wieder und konnten sich kurz vor 01:00 Uhr dem Zugriff durch die Polizei entziehen, so dass nun um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird.

Sollten sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und / oder Fahrzeugen vorliegen, ist die Kontaktaufnahme zur Westersteder Polizei unter 04488-8330 wünschenswert.

Gleiche Bitte gilt für einen Einbruch in ein Restaurantbetrieb in der Peterstraße. Dieser wurde in selbiger Nacht von Einbrechern, die sich ebenso den Zugang über ein Fenster verschaffen konnten, heimgesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
PHK Brandt
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

