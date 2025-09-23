PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Eigentümer zu vermeintlich entwendetem Schmuck gesucht

Oldenburg (ots)

Bereits vor einer Woche, in der Nacht von Montag, den 15. auf Dienstag, den 16.09.2025, haben zwei Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienst des PK Bad Zwischenahn auf der Haarenstrother Straße zwischen Bad Zwischenahn und Oldenburg einen Mann kontrolliert, der vermeintliches Diebesgut in Form von Schmuck bei sich hatte. Der Mann hatte hierbei keine plausible Erklärung für dessen Herkunft, weshalb der Schmuck vorerst beschlagnahmt wurde. Der im Anhang abgebildete, durchaus markante Schmuck konnte bisher jedoch keinem Diebstahl zugeordnet werden. Hinweise auf den oder die Eigentümer nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 entgegen (Az. 1107034).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

