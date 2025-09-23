Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Freitag, 19. September, 22:00 Uhr, bis gestern, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zanderweg ein.
Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten bisher unbekanntes Diebesgut.
Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1136422)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell