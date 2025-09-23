Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 19. September, 22:00 Uhr, bis gestern, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zanderweg ein.

Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten bisher unbekanntes Diebesgut.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1136422)

