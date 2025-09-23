PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 19. September, 22:00 Uhr, bis gestern, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Zanderweg ein.

Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten bisher unbekanntes Diebesgut.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1136422)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 10:54

    POL-OL: Unbekannte Personen sprechen Kinder in Metjendorf an - Polizei bittet um Hinweise

    Oldenburg (ots) - Am vergangenen Samstag (20. September 2025) kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Vorfall auf einem Spielplatz in der Straße Am Fliegerhorst in Metjendorf, Gemeinde Wiefelstede. Nach Angaben von zwei Kindern hielten sich diese dort auf, als sie einen weißen Kastenwagen bemerkten. Aus diesem sei eine bislang unbekannte Frau ausgestiegen, die den Kindern ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 14:59

    POL-OL: +++ Westerstede: zwei Einbrüche im Stadtgebiet, Optiker und Restaurant betroffen +++

    Oldenburg (ots) - Am Sonntagmorgen (21.09.2025) verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über ein Fenster Zugang zu einem Optikergeschäft im Famila-Einkaufszentrum Westerstede. Vermutlich durch die Alarmanlage gestört, verließen die Täter das Objekt wieder und konnten sich kurz vor 01:00 Uhr dem Zugriff durch die Polizei entziehen, so dass nun um ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 08:29

    POL-OL: ++Einbrüche im Stadtnorden++

    Oldenburg (ots) - ++Einbrüche im Stadtnorden++ In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Ahlersweg in Bürgerfelde zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruchsdelikt. In beiden Fällen wurde ein Fenster angegriffen, wobei die Täter in einem Fall so Zugang zum Einfamilienhaus bekamen. Die Täter nahmen unter anderem drei angebrochene Flaschen Whiskey mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren