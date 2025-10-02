Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Diebstahlserie im Kreis Stormarn

Ratzeburg (ots)

02.10.2025 | Kreis Stormarn | 27.09.2025-30.09.2025 - Kreisgebiet Stormarn

In Bargteheide, Glinde und Barsbüttel kam es in den vergangenen Tagen zu Diebstählen von vier Toyota Yaris Cross.

Zwischen dem 27.09.2025 und dem 28.09.2025 wurde in der Möllner Landstraße in Glinde ein grauer Toyota Yaris Cross von unbekannten Tätern vom Parkplatz hinter einem Mehrfamilienhaus entwendet. Zwischen dem 28.09.2025 und dem 29.09.2025 wurde ein weißer Toyota Yaris Cross aus dem Wohngebiet "Zu den Fischteichen" in Bargteheide entwendet. Am 29.09.2025 wurde gegen 02:20 Uhr ein grauer Toyota Yaris Cross aus dem Carport eines Geschädigten im selben Wohngebiet in Bargteheide entwendet. Zwischen dem 29.09.2025 und dem 30.09.2025 wurde ein schwarzer Toyota Yaris Cross vom Straßenrand vor dem Haus des Geschädigten am Glinder Weg in Barsbüttel entwendet.

Alle Fahrzeuge verfügten über Kennzeichen mit der Ortskennung "OD". Der Gesamtwert der entwendeten Fahrzeuge wird auf rund 100.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen in den genannten Zeiträumen in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind bzw. die Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen können. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per E-Mail unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de bei den Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell