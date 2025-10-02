PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RZ: E-Scooter kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

02.10.2025 | Kreis Stormarn | 01.10.2025 - Bad Oldesloe

Am gestrigen Mittwochabend (01.10.2025) gegen 21:45 Uhr kam es in Bad Oldesloe zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einer Passantin, bei dem diese verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine unbekannte, männliche Person mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) verbotenerweise den Gehweg der Lübecker Straße in Richtung Berliner Ring (Polizei/Finanzamt). Als eine Fußgängerin aus dem dortigen Einkaufszentrum kam und auf den Gehweg ging, kollidierte der Fahrer des E-Scooters mit der 38-jährigen Frau aus Bad Oldesloe. Die Frau kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich an Kopf/Gesicht, Knien und Händen. Der Fahrer des E-Scooters fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Der Fahrer konnte nicht genauer beschrieben werden.

Die Polizei Bad Oldesloe sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Wer den Unfall beobachtet hat, oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04531/501555 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jan Wittkowski
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

