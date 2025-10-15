POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Schriesheim, L 536, Branichtunnel: Fahrzeugbrand in Branichtunnel, Tunnel gesperrt. PM 1
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Fahrzeugbrand in Schriesheim, L 536 im dortigen Branichtunnel im Einsatz. Der Tunnel ist derzeit für den Verkehr gesperrt.
