PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis
Schriesheim, L 536, Branichtunnel: Fahrzeugbrand in Branichtunnel, Tunnel gesperrt. PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Fahrzeugbrand in Schriesheim, L 536 im dortigen Branichtunnel im Einsatz. Der Tunnel ist derzeit für den Verkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 14:31

    POL-MA: Mannheim: Baumaschinen aus Rohbau entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete eine unbekannte Täterschaft mehrere Baumaschinen aus einem verschlossenen Bauabteil eines Rohbaus im Stadtteil Mannheim-Käfertal. Der oder die Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil im George-Sullivan-Ring und entwendete daraus Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller im Wert von etwa 12.000 Euro. Lediglich die leeren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren