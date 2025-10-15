Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fußgängerin missachtet Rotlicht einer Ampel

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung Sofienstraße/Hauptstraße ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer.

Ersten Unfallermittlungen zufolge querte eine 84-jährige Fußgängerin gegen 16:15 Uhr die Sofienstraße in Richtung Bismarckplatz trotz des Rotlichts einer Ampel, woraufhin ein 44-jähriger Toyota-Fahrer auch nach einer sofort eingeleiteten Bremsung einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern konnte. Die Seniorin wurde durch die Kollision mit dem Auto verletzt, vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell