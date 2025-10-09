Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - PKW driftet über Parkplatz - Keine Fahrerlaubnis Am Mittwoch, den 08.10.2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 00:55 Uhr ein PKW auf dem Parkplatz am Pferdezentrum, Grafenhorststraße, auf, der unnötigerweise mehrere Drifts vollzog. Der 18-jährige PKW-Führer aus Vechta wurde kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die ...

