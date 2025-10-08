Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 07.10.2025, wurde gegen 17:45 Uhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe in der Dr.-Niermann-Straße kontrolliert. Bei einem Drogenvortest stellte sich eine Beeinflussung durch THC heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 07.10.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW Golf auf einem Parkplatz an der Straße Am Krumme Kamp. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/922200 entgegen.

